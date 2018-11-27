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Военное положение в Украине: аэропорт Борисполь будет работать в штатном режиме

Во время военного положения в Украине аэропорт Борисполь будет работать в штатном режиме.

Літак

Введение военного положения в Украине не повлияет на работу международного аэропорта Борисполь, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Руководство аэропорта убеждено, что решение о введении военного положения никоим образом не повлияет на мобильность населения.

Кроме того, в аэропорту Борисполь будут ориентироваться на решение Верховной Рады касательно режима пересечения воздушной границы Украины.

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К слову, жители областей, в которых ввели военное положение, смогут получить медицинскую помощь без изменений.

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