Со вторым гражданством засветился нардеп Александр Онищенко.

Второй паспорт – английский, нашли и у отстраненного главного фискала страны Романа Насирова. После того как НАБУ обвинила его в предоставлении незаконных налоговых преференций.

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А вот канадское гражданство было у нардепа Андрея Артеменко. За это его лишили мандата. Сейчас Артеменко живет в Канаде. И уверяет, чуть ли не половина его бывших коллег по совету имеет гражданство нескольких стран.

С паспортами Венгрии, засветились сразу триста госслужащих Закарпатья. Их имена опубликованы на сайте организации Миротворец.

Расходятся как горячие пирожки также Румынские паспорта. На Буковине объявления буквально на каждом шагу.

Один из популярных способов получить иностранное гражданство – фиктивный брак. Два года и паспорт ваш.

Сейчас в Украине, почему-то, мода на эстонок. Схема проста. Ищем объявление в социальных сетях. Русскоязычных девушек там хватает. И искренность вашей любви в Эстонии никто не будет проверять.

Фиктивный брак – схема популярна не только среди украинцев. Но и среди других национальностей, только уже для того, чтобы получить украинское гражданство.

К слову, как получить гражданство Украины и какой экзамен будет обязательным.