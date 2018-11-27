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За день в Украину не пустили более 70 россиян

26 ноября в киевских аэропортах отказали во въезде в Украине более 70 гражданам России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.

Об этом рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет Украинская правда.

В государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что из Киева в Минск за сутки вернули 47 россиян, но по словам Демченко, таких случаев было более 70.

Большинство граждан России не пустили в Украине из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки. Еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности аннексированный Крым. Им запретили дальнейший въезд в Украину.

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Остальных россиян просто вернули обратными рейсами.

Демченко заявил, что пограничники действуют в рамках действующего законодательства.

Напомним, вчера на административной границе с аннексированным РФ Крымом на украинских контрольных пунктах въезда-выезда введен режим ограниченного пересечения в отношении граждан России.

Фото: agrimpasa.com.

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