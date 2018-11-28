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Государственное бюро расследований официально начало работу

Кабинет министров Украины принял распоряжение о начале деятельности органа исполнительной власти ГБР с 27 ноября.

Кабмин на заседании принял распоряжение о начале работы Государственного бюро расследований, передает Интерфакс-Украина.

– Прошу принять распоряжение о возможности осуществления с 27 ноября 2018 года Государственным бюро расследований возложенных на него согласно закону о ГБР полномочий, как органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, относящихся к его компетенции, – заявил директор сказал директор ГБР Роман Труба на заседании правительства в среду.

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В Украине заработало 7 территориальных управлений, в штате 500 сотрудников, из которых 300 следователей.

Государственное бюро расследований будет заниматься борьбой с организованной преступностью, военными преступлениями, делами жестокого обращения со стороны сотрудников силовых структур (Нацполиция, прокуратура, СБУ, НАБУ. – Ред.).

Кроме того, ГБР будет заниматься расследованием коррупционных дел высокопоставленных чиновников и заберет функции досудебного расследования в Генпрокуратуры.

Ранее Факты ICTV писали, что руководящие должности займут 23 из 27 победителей конкурса ГБР.

Фото: УНИАН

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