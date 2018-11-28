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Людей эвакуируют: в Ocean Plaza подожгли дымовые шашки

Сегодня вечером из ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали людей, поскольку кто-то поджег дымовые шашки.

Сегодня около 18.00 в здании ТРЦ Ocean Plaza подожгли дымовые шашки и началось задымление, из-за чего начали эвакуацию посетителей и персонала торгово-развлекательного центра, сообщает пресс-служба Ocean Plaza в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов и служба безопасности торгово-развлекательного центра предпринимают попытку удержать ситуацию под контролем, но при этом не вступать в конфликт.

Также сообщается, что активисты мешали деятельности ТРЦ.

О режиме работы Ocean Plaza сообщат позже.

Читайте: Активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

Напомним, сегодня около 200 членов националистической организации Сокол снова пришли в столичный ТРЦ Ocean Plaza.

Фото: Ocean Plaza – Оушен Плаза

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