Сегодня вечером из ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали людей, поскольку кто-то поджег дымовые шашки.
Сегодня около 18.00 в здании ТРЦ Ocean Plaza подожгли дымовые шашки и началось задымление, из-за чего начали эвакуацию посетителей и персонала торгово-развлекательного центра, сообщает пресс-служба Ocean Plaza в Facebook.
Сотрудники правоохранительных органов и служба безопасности торгово-развлекательного центра предпринимают попытку удержать ситуацию под контролем, но при этом не вступать в конфликт.
Также сообщается, что активисты мешали деятельности ТРЦ.
О режиме работы Ocean Plaza сообщат позже.
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Напомним, сегодня около 200 членов националистической организации Сокол снова пришли в столичный ТРЦ Ocean Plaza.
Фото: Ocean Plaza – Оушен Плаза
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