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НАТО может поддержать Украину заходом судов в Черное море – Порошенко

Президент Петр Порошенко надеется, НАТО направит несколько судов в Черное море в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе.

Петро Порошенко

Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Он также надеется, что на саммите G20 президент США Дональд Трамп обратится к Владимиру Путину с призывом уйти из Украины.

– Есть две версии. Первая – это Нормандский формат, Минские соглашения, деэскалация ситуации на Азове, деоккупация Крыма и многое другое. Но можно сделать это короче и в нескольких словах: “Убирайтесь из Украины, мистер Путин”, – цитирует главу государства пресс-служба АП.

Президент подчеркнул, что военное положение в нескольких областях Украины имеет целью защиту, а не военные действия против кого-либо.

– Нас атаковали, потому что нам невыносима мысль о том, чтобы быть частью российской империи, российской колонией, – добавил он.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Напомним,  сам президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить свою встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

Фото: АП

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