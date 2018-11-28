28 ноября около 200 членов националистической организации Сокол снова пришли в столичный ТРЦ Ocean Plaza. Националисты в черной одежде с флагами находятся внутри магазина.

Об этом сообщают Вести.

– Мы берем Ocean Plaza под свой контроль, – заявили протестующие.

Националисты требуют закрыть торговый центр, который, по их данным, принадлежит бизнесменам из России.

– Мы требуем прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через этот торговый центр, – говорят они.

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Также активисты скандируют: “Долой российский бизнес из Украины”.

В 12.30 в Ocean Plaza прибыло несколько десятков полицейских. Они окружили протестующих и начали их выводить из ТРЦ.

В это время была попытка драки, но полиция оперативно ее предотвратили.

Сейчас внутри магазина остается много протестующих националистов.

























Националисты снова пришли в ТРЦ Ocean Plaza и выдвинули требования / 6 фотографий

Напомним, 26 ноября неизвестные забросали торгово-развлекательный центр OceanPlaza дымовыми шашками.

Фото: Вести.