28 ноября около 200 членов националистической организации Сокол снова пришли в столичный ТРЦ Ocean Plaza. Националисты в черной одежде с флагами находятся внутри магазина.
Об этом сообщают Вести.
– Мы берем Ocean Plaza под свой контроль, – заявили протестующие.
Националисты требуют закрыть торговый центр, который, по их данным, принадлежит бизнесменам из России.
– Мы требуем прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через этот торговый центр, – говорят они.
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Также активисты скандируют: “Долой российский бизнес из Украины”.
В 12.30 в Ocean Plaza прибыло несколько десятков полицейских. Они окружили протестующих и начали их выводить из ТРЦ.
В это время была попытка драки, но полиция оперативно ее предотвратили.
Сейчас внутри магазина остается много протестующих националистов.
Напомним, 26 ноября неизвестные забросали торгово-развлекательный центр OceanPlaza дымовыми шашками.
Фото: Вести.