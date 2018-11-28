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Порошенко назначил главу Черниговщины

Новым главой Черниговщины стал Александр Мисник.

Петр Порошенко назначил новым главой Черниговщины Александра Мысника.

Об этом президент сообщил в Twitter.

Петр Порошенко отметил, что новый глава Черниговской ОГА имеет большой опыт работы на ответственных должностях в области.

Читайте: Порошенко назначил нового руководителя Черкащины

К слову, Александр Мисник возглавлял Менскую районную государственную администрацию.

Ранее Факты ICTV писали о назначении Верховной Радой министром по делам ветеранов Ирины Фриз.

Фото: Александр Мисник/Facebook

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