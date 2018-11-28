На наличном рынке наблюдается падение курса гривны к доллару примерно на 10 копеек.

По данным на 14.25, наличный доллар покупали за 28,14 грн, а продавали за 28,63 грн, сообщает finance.ua.

Вчера, 27 ноября, наличный курс составлял 28,01-28,67 грн/$1. То есть падение составило в среднем 10 копеек.

При этом в Нацбанке Украины уверяют, что фундаментальных причин для курсовых колебаний на наличном рынке нет, а сложившаяся ситуация вызвана психологическими факторами на фоне негативных новостей.

– Мы ожидаем, что после ослабления давления психологического фактора конкуренция среди участников рынка способствует уменьшению маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами, – отмечают в НБУ.

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Напомним, 26 ноября из-за введения военного положения в Украине в обменниках Киева курс доллара поднялся до 29 гривен.