PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Стрімке падіння гривні – 10 копійок за день/

Стремительное падение гривны – 10 копеек за день

На наличном рынке наблюдается падение курса гривны к доллару примерно на 10 копеек.

По данным на 14.25, наличный доллар покупали за 28,14 грн, а продавали за 28,63 грн, сообщает finance.ua.

Вчера, 27 ноября, наличный курс составлял 28,01-28,67 грн/$1. То есть падение составило в среднем 10 копеек.

При этом в Нацбанке Украины уверяют, что фундаментальных причин для курсовых колебаний на наличном рынке нет, а сложившаяся ситуация вызвана психологическими факторами на фоне негативных новостей.

– Мы ожидаем, что после ослабления давления психологического фактора конкуренция среди участников рынка способствует уменьшению маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами, – отмечают в НБУ.

Читайте: Курс гривны переживет военное положение без проблем – эксперты

Напомним, 26 ноября из-за введения военного положения в Украине в обменниках Киева курс доллара поднялся до 29 гривен.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Закон о военном положении опубликован в Голосе Украины
А как же безвиз? Повлияет ли военное положение на путешествия
Военное положение в Мариуполе: ажиотажа и паники нет, все работает в штатном режиме
Военное положение не осложнит прохождения блокпостов и КПВВ на Донбассе
Украинцев призвали не публиковать в соцсетях фото и данные о военной технике
Указ о введении военного положения – обнародована окончательная редакция
Украина усилила контроль на границах
Военное положение в Украине – Порошенко подписал закон
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка