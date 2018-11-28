В аннексированном Крыму предъявили обвинения и допросили еще девятерых захваченных украинских моряков. Сегодня им изберут меру пресечения.

О допросе, захваченных в результате агрессии России в Керченском проливе, моряков сообщил адвокат Эдем Семедляев, пишет Громадське.

Украинских военных обвинили якобы в незаконном пересечении границы России.

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Сегодня Киевский районный суд Симферополя будет избирать меру пресечения Андрею Шевченко, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Юрию Безязычному, Владимиру Лесному, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому и Андрею Драчу.

Напомним, вчера в оккупированном Симферополе избрали меру пресечения для 15 украинских моряков, задержанных при прохождении Керченского пролива. Их арестовали на 2 месяца.

25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.