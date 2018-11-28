Украинского моряка Василия Сороку, который получил ранения во время атаки РФ на катер Бердянск в Керченском проливе, прооперировали.

Об этом рассказал отца моряка Виктор, передают Крим.Реалии.

По его словам, Василий вчера вышел на связь со своей женой и сообщил, что его прооперировали. Сейчас он находится в больнице.

Читайте: Раненый в Керченском проливе моряк вышел на связь

– Он позвонил своей жене, сказал несколько фраз: Жив, здоров, руки-ноги целы. Все. Даже не поздравил с Днем рождения. Хотя у нее вчера был день рождения. Я думаю, он говорил то, что ему позволила говорить ФСБ, – отметил отец Василия Сороки.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября.

Фото: скриншот из видео

Видео: Крым.Реалии