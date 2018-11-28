Украинского моряка Василия Сороку, который получил ранения во время атаки РФ на катер Бердянск в Керченском проливе, прооперировали.
Об этом рассказал отца моряка Виктор, передают Крим.Реалии.
По его словам, Василий вчера вышел на связь со своей женой и сообщил, что его прооперировали. Сейчас он находится в больнице.
Читайте: Раненый в Керченском проливе моряк вышел на связь
– Он позвонил своей жене, сказал несколько фраз: Жив, здоров, руки-ноги целы. Все. Даже не поздравил с Днем рождения. Хотя у нее вчера был день рождения. Я думаю, он говорил то, что ему позволила говорить ФСБ, – отметил отец Василия Сороки.
Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября.
Фото: скриншот из видео
Видео: Крым.Реалии
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+