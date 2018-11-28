Россия атаковала и захватила украинские корабли в международных водах Черного моря.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с ссылкой на координаты нахождения кораблей Бердянск, Никополь, и Яны Капу в момент агрессии РФ в Керченском проливе.

В МинТОТ заявили, что, исходя из ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся.

Также согласно резолюции 3314 Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.

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Задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

Фото: ВМС Украины.