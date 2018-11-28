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В Украине создали Министерство по делам ветеранов

Кабинет министров на сегодняшнем заседании создал Министерство по делам ветеранов Украины.

Володимир Гройсман

Проект постановления представила министр по вопросам ветеранов Ирина Фриз, передает Интерфакс-Украина.

Оно создано на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Теперь Минфин должен разработать изменения в бюджеты на текущий и  2019 годы, чтобы найти средства на финансирование Министерства по делам ветеранов.

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Напомним, в феврале Верховная Рада приняла постановление об обращении к Кабмину о создании Министерства по делам ветеранов, а 22 ноября депутаты поддержали представление премьер-министра Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата Ирины Фриз.

Фото: Кабмін

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