Военное положение в Донецкой и Луганской областях не повлияет на прохождение контрольно-пропускных пунктов и блокпостов на Донбассе.

Военное положение не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь жители Донецкой и Луганской областей живут в таком режиме несколько последних лет.

Об этом сообщил командующий ООС Сергей Наев.

Сейчас все учреждения, предприятия, школы, детские сады, больницы и объекты социальной сферы работают в штатном режиме.

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Глава ООС также отметил, что меры, которые будут применяться в рамках военного положения, касаются военных частей ВСУ и других составляющих сектора обороны.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях.

Фото: ООС/Facebook