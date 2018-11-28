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Факти / Україна / Воєнний стан в Україні: авто і квартири не забиратимуть/

Военное положение в Украине: авто и квартиры забирать не будут

Во время введения военного положения в Украине ни одна организация не имеет права конфисковать личное имущество.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко заявила, что во время военного положения у украинцев не имеют права конфисковать личное имущество, передает Украинская правда.

По его словам, если к кому-то придут люди в форме и попытаются конфисковать авто или квартиру, то нужно немедленно обратиться в полицию.

Пока нет официальных оснований для того, чтобы изымать у украинцев авто или квартиры, а также вводить комендантский час.

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В Министерстве обороны подтвердили, что сейчас у них достаточно транспорта для всех запланированных перевозок.

К слову, из-за введения военного положения в Украине, прохождение блокпостов на Донбассе не усложнится.

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