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Как вернуть захваченных украинских моряков – Кравчук назвал способ

Давление Запада и мирового сообщества на Россию является единственным возможным способом возвращения украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет УНИАН.

По его словам, постоянное давление общественных организаций, журналистов, союзов на Россию является единственным способов вернуть пленных моряков.

– Украине, нужно стать тем колоколом, который будет будить людей, чтобы они это давление расширяли и усиливали. У нас, я думаю, другого пути нет, – сказал он.

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Кравчук заявил, что действия России в Керченском проливе были спланированными.

Также он отметил, что во все времена для России, Украина должна была быть в составе ее стратегических интересов.

– Это стратегия. Поэтому мы должны это знать и учиться жить именно в таких условиях, как научился жить, скажем, Израиль в условиях наличия рядом Палестины, – отметил он.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

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