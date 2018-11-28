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Западная граница разблокирована от евробляхеров

Перекрытие пунктов пропуска участниками акции владельцев авто с иностранными номерами прекращено.

Все подъездные пути к пунктам пропуска на участке западной границы, которые ранее блокировались участниками акции владельцев евроблях, теперь работают в нормальном режиме.

Об этом сообщает сайт МВД.

По сообщению ведомства, пограничники осуществляют контроль и пропуск на границе в установленном режиме. Заторов на границе не наблюдается.

Читайте: Штрафы и €1 тыс. за растаможку: как в ЕС борются с евробляхамы

Напомним, евробляхеры перекрыли сразу около десяти пунктов пропуска на границе со Словакией и Венгрией.

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