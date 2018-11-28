Факты ICTV рассказывают о простой семье из Киевской области, которую корыстные чиновники и пробелы в законодательстве оставили без земли, принадлежавшей им по праву.

Копии судебных дел, документы на право собственности, разрешения, официальные ответы на информационные запросы, деклараций, выдержки из законов и еще куча бумаг. За пять лет Мария собрала целый шкаф документации. Она знает, что и где лежит и мгновенно достает нужную бумагу, апеллируя к ним во время разговора. Ее муж шутит:

– Променяла меня на эти документы.

Все, что нужно женщине – вернуть законным образом полученную землю. Это не дело денег. Участок выделили ее теперь уже покойному сыну. Вернуть ее – дело принципа.

В девяностых годах Мария, мать ребенка с инвалидностью I группы, стала на квартирный учет, чтобы получить жилье. Квартиру государство не выделило. Однако предоставило земельный участок в 10 соток под строительство. Женщина, которая растила тяжело-больного сына, не могла справиться со строительством, а потому использовала участок как сад – выращивала там овощи и фрукты.

Мы жили за счет этого участка – выращивали картофель, помидоры, посадили там красивые орехи, – рассказывает женщина.

Зимой 2013 года соседи удивили Марию звонком. Они интересовались, что же начала строить женщина на своей земле.









Земельные махинации: как потерять земельный участок, даже не подозревая этого / 2 фотографии

Но строила не она, а семья местной чиновницы, которая имела на руках документы на право собственности этим участком. Так началась судебная тяжба, которая продолжается пятый год.

Как исчезла земля

Пострадавшая женщина – Мария Тимченко, жительница города Боярка, Киевской области. Узнав о незаконном строительстве на своем участке, она обратилась в городской совет для разъяснений. Ее заверили, что документы на право собственности в порядке, но надо сделать кадастровый номер. Право собственности на землю Мария получила в 1998 году, а кадастровые номера начали выдавать в 2004.

Подав иск в суд о незаконном строительстве на частной территории, Тимченко выяснила – ее участок был разделен на две части, которыми теперь владеют муж чиновницы Виталий Маноха и ее дочь Леся Мурга.













Земельные махинации: как потерять земельный участок, даже не подозревая этого / 3 фотографии

У Виталия его дочки есть все необходимые документы. Землю они купили у прежних владельцев. Те, в свою очередь, якобы получили ее от горсовета в 2005 году. Один из них давал показания в суде, показывал документы соответствующих решений горсовета и подтверждал, что землю продали чиновнице. Вот только на сайте Боярского городского совета решений с таким номером нет. Второй – ни разу не появился в суде.

В прокуратуре завели дело по этому земельному участку. Там сделали выемку документов из горсовета и обнаружили, что якобы владельцы никогда не получали те участки.

Зачем у меня забрали единственный участочек, у них же столько земли. Нельзя так. Слава Богу, что я сохранила все документы. И теперь каждое мое слово подтверждается документально, – рассказывает женщина.

12 участков и каждому по авто

Чиновница, которая фигурирует в деле – Маноха Мария. С 2002 по 2013 годы работала в Госкомземе. В частности, с 2007 года заместителем начальника Главного управления Госкомзема Киевской области.

Именно в это время у нее и у ее мужа, простого слесаря, начали появляться земельные участки в Боярке и в селе Княжичи, Киевской области. При чем Княжичи – элитный поселок в окрестностях Киева, где цена за сотку земли стартует от 13 тыс. долларов. За эти деньги соседями станут народные депутаты, прокуроры и судьи. Всего в 2016 году у супругов было 12 земельных участков общей площадью более 10 тыс. кв. м., что равняется почти двум футбольным полям.

Не говоря уже о другой недвижимости – квартиры в областных центрах, офисы, дома.

















Земельные махинации: как потерять земельный участок, даже не подозревая этого / 4 фотографии

Семья имеет неплохой автопарк – Land Rover, Toyota Rav4 и новенький Land Сruiser.

Фактически – земля Марии, юридически – нет

Пострадавшая прошла суды всех инстанций, дойдя до Верховного – ее право собственности признали повсюду. На это ушло пять лет. Дело умышленно затягивают. Так, за последние два года из 30 слушаний в суде 21 было отменено.

В течение пяти лет мы испытывали негативное влияние со стороны должностных лиц – злоупотребление служебным положением, затягивание процесса. То, что оппонент – госслужащий, сыграло роль в данном процессе, – жалуется юрист Наталья Ульянова, которая консультировала Марию.

Наконец, в марте 2018 суд вынес решение об отмене договоров купли-продажи, отмене кадастровых номеров этих участков и о признании их собственностью Марии Тимченко. Казалось бы, история должна была закончиться.

Имущественные права Виталия Манохи и его дочери на земельный участок отменены. Однако, до сих пор Тимченко не может оформить кадастровый номер на свой участок, имея соответствующие документы и даже решение суда на руках.

Держгеокадастр ссылается на пробел в законодательстве. Там апеллируют к ЗУ №3613 О Государственном земельном кадастре, согласно которому отменить кадастровые номера можно только в случае разделения или объединяется участка, или если владелец не зарегистрировал свое право собственности в течение одного года. Фактически, закон не дает оснований выполнить судебное решение.









Земельные махинации: как потерять земельный участок, даже не подозревая этого / 2 фотографии

Владелец не может защитить свое право собственности, гарантированное ему и Международной конвенцией о защите прав человека, и Конституции Украины. Норма, по которой нельзя отменить номер по решению суда – неконституционная, – уверяет Ульянова.

Сейчас из-за махинаций с землей, которую чиновники присваивают, вернуть ее законным владельцам, даже имея решение суда, невозможно.

Такие случаи есть. Кроме Марии, у меня сейчас есть еще один аналогичный случай. И это только моя скромная практика. Это прецедент, чтобы обращаться в Верховную Раду и лоббировать законопроект, – добавляет юрист.

К слову, в сентябре 2018 в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект №8121, которым предусмотрено внесение изменений в земельный кодекс Украины. Такой закон может урегулировать спорные вопросы о снятии кадастровых номеров.

И это еще не конец…

Между тем, пока Тимченко фактически не может вернуть в свою собственность землю, семья чиновницы решила продолжать судебную тяжбу. Вернуть часть участка пытается Виталий Маноха. Более того, без ведома самой Марии. О суде она узнала случайно. Заседание должны были провести “за закрытой дверью”.

– Они тихонько написали в Верховный суд. Когда я узнала, что буквально через месяц должно быть решение суда, я пошла знакомиться с материалами дела. Оказалось, что мой отзыв на кассационный иск исчез. Я писала жалобу на председателя суда и добавила копии всех документов почти на сто страниц. И суд продолжает рассматривать это дело, – рассказывает Мария

И готовиться к очередному суду семья Маноха решила основательно. По сравнению с 2016 годом, когда в их собственности было 10 тыс. кв. м. земли, в 2018 году все скромно проживают в одном доме в Боярке. Имеют только офис, который сдают в аренду дочери и квартиру во Львове, которую получили в наследство. Так где же за два года делись все достатки семьи? Теперь арестована земля – единственный участок, на которую претендует Виталий.

Я ничего не хочу комментировать, – ответил нам муж чиновницы Виталий Маноха.

Однако дочь, которая снимает офис у отца и занимается консультированием в сфере геодезии, приобрела новый автомобиль, стоимостью около $40 тыс.









Земельные махинации: как потерять земельный участок, даже не подозревая этого / 2 фотографии

Теперь Мария Маноха больше не работает на государственной должности. Она внештатный советник в Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской областной государственной администрации. К слову, на официальные запросы в отношении экс-чиновницы там не отвечают.

И это только один случай. И только 10 соток земли в Киевской области. В Украине гектарами исчезают земли, в национальных парках и на местах исторических памятников вырастают элитные имения. И никто не несет за это наказание.

Факты ICTV продолжают следить за ходом дела Марии и попробуют узнать, куда ще деласость состояние чиновницы.

Фото автора

Лилия Ященко