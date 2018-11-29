Служба безопасности Украины имеет доказательства, что РФ сознательно напала на украинские корабли в Керченском проливе. Это запись переговоров экипажей российского самолета и вертолета.

Об этом рассказал на брифинге заместитель главы СБУ Олег Фролов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, спецслужбы техническими средствами получили запись переговоров экипажа российского самолета и вертолета К-52 во время захвата украинских моряков в Керченском проливе.

– Эти переговоры не оставляют ни единого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей, – сказал Фролов.

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Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября в нейтральных водах.