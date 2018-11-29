Двое бывших сотрудников Службы безопасности Украины принимали участие в атаке и захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

Об участии экс-сотрудников СБУ в российской агрессии в Керченском проливе сообщил замглавы спецслужбы Олег Фролов, передает 112 Украина.

– У нас есть такая информация, что двое бывших сотрудники СБУ выполняли задачи по захвату наших судов. Эта информация есть, – сказал он.

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25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

Напомним, 27 ноября в оккупированном Симферополе избрали меру пресечения для 15 украинских моряков, задержанных при прохождении Керченского пролива. Их арестовали на 2 месяца.

28 ноября арестовали еще девятерых моряков.

Фото: скриншот/Sputnik.