PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Два бывших сотрудника СБУ участвовали в захвате украинских кораблей/

Два бывших сотрудника СБУ участвовали в захвате украинских кораблей

Двое бывших сотрудников Службы безопасности Украины  принимали участие в атаке и захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

Об участии экс-сотрудников СБУ в российской агрессии в Керченском проливе сообщил замглавы спецслужбы Олег Фролов, передает 112 Украина.

– У нас есть такая информация, что двое бывших сотрудники СБУ выполняли задачи по захвату наших судов. Эта информация есть, – сказал он.

Читайте: Конфликт в Керченском проливе: список пленных моряков

25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

Напомним, 27 ноября в оккупированном Симферополе избрали меру пресечения для 15 украинских моряков, задержанных при прохождении Керченского пролива. Их арестовали на 2 месяца.

28 ноября арестовали еще девятерых моряков.

Фото: скриншот/Sputnik.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

От ракет до штурма. Украинцы чудом выжили во время атаки РФ на Азове
Грозит перевод в СИЗО Лефортово: адвокат о судьбе украинских моряков
Конфликт в Керченском проливе: Германия поддержит санкции против РФ
Атака РФ на Азове. СБУ получила переговоры российских летчиков
Атака России в Азовском море: Киев попросит закрыть Босфор
Предупреждала ли Украина? Трамп изучает ситуацию в Азовском море
ЕС осуждает атаку России в Азовском море и готов действовать – Могерини
Агрессия на Азовском море: Украина обратилась в арбитражный трибунал
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка