Знаменитый музыкант, благотворитель и общественный деятель, сэр Элтон Джон обратился к украинцам накануне 30-го Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Письмо сэра Элтона Джона опубликовано сегодня в газете Факты и комментарии.

А его обращение к международному сообществу выйдет 1 декабря в британской газете Evening Standard. Именно в этот день будут отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом.

Так, в письме музыкант показал свою любовь к Украине и призвал бороться с дискриминацией ВИЧ-позитивных людей и оказать им необходимую поддержку и помощь.

– В то время, как я пишу это письмо, 37 миллионов людей во всем мире живут с ВИЧ. Только в прошлом году 1,8 миллиона человек заразились ВИЧ и 940 000 человек умерли от СПИДа, – говорится в письме.

Элтон Джон также отметил, что современные лекарства не только позволяют тем, кто живет с ВИЧ, иметь полноценную жизнь, но и делают невозможным передачу вируса другим.

– Я люблю Украину и знаю украинцев как достойных и добрых людей. Я верю, что Киев и остальные города Украины могут сделать тестирование на ВИЧ нормальным явлением и разрушить стигмы, которые все еще окружают вирус, – добавил благодетель.

К слову, Фонд Елены Пинчук и СПИД-Фонд Элтона Джона сотрудничают с 2007 года и вместе проводят благотворительные мероприятия, направленные на противодействие эпидемии ВИЧ / СПИДа.

В этом году на Арт-заводе Платформа в Киеве состоялся специальный благотворительный Кураж Базар, гостем которого по приглашению Фонда Елены Пинчук стал Элтон Джон.

Немного статистики

За десять месяцев 2018 года в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 14 797 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 1975 детей до 14 лет).

Всего с 1987 года в Украине официально зарегистрировано 330 415 новых случаев ВИЧ-инфекции, от СПИДа в Украине умерло 47 646 человек.

А наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией регионами являются Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Киевская и Николаевская области, а также Киев.

К сожалению, Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.

Напомним, СПИД-Фонд Элтона Джона ( The Elton John AIDS Foundation) является одной из ведущих международных неприбыльных организаций, которые непрерывно работают, для поддержки тех, кто пострадал от ВИЧ.

Фонд Елены Пинчук основан в сентябре 2003 года, его основными направлениями работы является борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечения в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.