Группа Метинвест выступила генеральным партнером Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018, который проходил в Киеве 27-29 ноября на арт-заводе Платформа.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Организаторами WorldSkills Ukraine является Министерство образования и науки Украины и Федерация работодателей Украины.

Метинвест поддерживает конкурс третий год подряд – с момента, когда Украина присоединилась к WorldSkills International.

Это крупнейшие в мире соревнования по профессиональному мастерству среди учеников, студентов и работников от 18 до 24 лет.

В этом году в конкурсе приняли участие 190 человек из всех регионов Украины, а на его площадке побывало более 1 000 посетителей.

– Я благодарна всем работодателям, которые пришли на эту площадку. Наконец-то появляется правильная тенденция, когда частные компании, которые ищут рабочие кадры, начинают инвестировать в привлекательность этих профессий. Большинство вакансий на рынке труда, которые хорошо оплачиваются, это как раз рабочие кадры. Многих работодателей к сотрудничеству в образовательной сфере привела потребность в дефицитных профессиях.

Они понимают, что нужно брать шефство над кадрами, пока они учатся, и потом приглашать их на работу. Кстати, в бюджете следующего года мы предусмотрели частичное финансирование от нас, чтобы организационные усилия Министерства образования и науки и управлений образований могли быть поддержаны из бюджетных средств, – отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

– Украину делают успешной люди, которые мечтают и действуют. Сегодня на конкурсе я увидел таких людей. Я увидел организаторов – Министерство образования, Федерацию работодателей Украины и генерального партнера Метинвест, инициатора вступления Украины в WorldSkills. Молодые люди вдохновляют своим желанием доказать, что они лучшие в своей профессии.

Люди, которые верят, ведут за собой. Именно благодаря этому конкурсу и этим молодым людям, организаторам и партнерам есть возможность сделать нашу страну экономически развивающейся и конкурентной, – добавил глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

По словам и. о. директора по персоналу и социальной политике группы Метинвест Александра Пимкина, компания решила поддержать конкурс, потому что подобные площадки – это отличная возможность познакомиться работодателям, соискателям и учебным заведениям.

– Предприятия Метинвеста предлагают самые привлекательные условия для молодых специалистов: это и оплата труда, и возможности развития. Мы создаем такие инструменты, которые позволяют выпускнику специального учебного заведения за два года построить карьеру – из рабочего превратиться в мастера, из инженера – в начальника отдела, цеха или участка, – отметил Пимкин.

Бизнес-портал UAprom выступил медиа-партнером Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018.

Напомним, Метинвест вложит 600 млн в природоохранные проекты.

Фото: Education of Ukraine Newspaper