Речь идет о мониторинге в сферах качества жизни человека, его здоровья и защиты окружающей среды; государственной политики в гуманитарной сфере; состояния соблюдения прав человека и эффективности реформирования системы нацбезопасности.

Национальный союз писателей Украины, общественная организация Совет по экологической безопасности и Конфедерация журналистских организаций Украины подписали Меморандум о создании механизма мониторинга качества жизни в Украине и украинцев за пределами Украины. Подписание меморандума состоялось во время круглого стола в УНИАН.

Как отметил представитель Конфедерации журналистских организаций Украины, кандидат исторических наук, председатель Всеукраинской общественной организации Честное слово Владимир Омельчук, подписание меморандума направлено на “решение проблем создания механизма преодоления вызовов во внешней и внутренней сфере благодаря созданию системы мониторинга качества этих процессов, прежде всего, качества жизни в Украине”.

По мнению Председателя Честного слова Владимира Омельчука, который также озвучил тему борьбы с коррупцией, а именно о деятельности НАБУ, которая привела к срыву государственных закупок топливных материалов Министерством обороны Украины и растрат государственного бюджета в десятки миллионов гривен.

Председатель Честного слова сделал предложение о необходимости создания механизма устранения таких неэффективных чиновников, как глава антикоррупционного ведомства Артем Сытник.

Один из участников подписания меморандума, председатель Совета экологической безопасности Украины, кандидат юридических наук Сергей Орехов пояснил, что экологи совместно с писательским сообществом и журналистами решили создать совместный государственный блок, направленный на совместное обеспечение национальных интересов.

– Наша задача – постоянно обеспечивать будущее наших граждан. Мы не удовлетворены положением в Министерстве экологии Украины, которое качественно не реализовало ни одной экологической программы. Государственный аудит обнаружил миллиардные нарушения в израсходовании бюджетных средств при реализации государственных программ, – сказал Орехов.

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Представитель организации сообщил, что ими были начаты переговоры по привлечению международных инвестиций для решения проблем экологической безопасности.

– Мы все объединяемся, чтобы дать отпор преступлениям в сфере качества жизни человека. Ради будущих поколений, – констатировал Орехов.

Кроме того, он отметил отсутствие закона, который бы защищал активистов-экологов.

– Мы это исправим и будем инициировать закон по защите экологических активистов, – сообщил председатель организации.

В свою очередь, председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский отметил, что вопрос экологической культуры и экологической безопасности для Украины является чрезвычайно важным. Он отметил ряд проблемных вопросов в этой сфере.

– Можно говорить об экологической безграмотности населения, практически поголовную. И об экологической безответственности власти всех уровней, от местных властей к высшей, – сказал Сидоржевский.

В меморандуме отмечается, что основным направлениям сотрудничества стороны относят, в частности, разработку и реализацию совместных программ мониторинга качества жизни в Украине и украинцев за ее пределами. Темами для рассмотрения и разработки программ определяется все то, что касается круга вопросов Человек – Семья – Нация – Страна.

Главными направлениями будут проекты, связанные с мониторингом в следующих областях:

качество жизни человека, в частности, его здоровье и охрана окружающей среды;

государственная политика в гуманитарной сфере;

состоянии соблюдения прав человека в Украине;

эффективность реформирования системы национальной безопасности Украины.

Так, во время мероприятия Орехов и Сидоржевский поставили свои подписи под меморандумом. Третий подписант меморандума – председатель Конфедерации журналистских организаций Украины Юрий Бондарь.