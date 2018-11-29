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На Донбасі після бою зник безвісти український солдат

На Донбасі під час бойового зіткнення з ворогом зник безвісти солдат 10-ї  Гірсько-штурмової бригади.

Бій відбувся 29 листопада в смузі відповідальності бригади, повідомляється на сторінці війського підрозділу у Facebook.

Наразі командуванням 10-ї Гірсько-штурмової бригади вживаються заходи для розшуку зниклого безвісти солдата Сергія Проданюка.

Читайте: Агресія в Азовському морі: НАТО попереджає РФ про наслідки

Інші подробиці невідомі.

Нагадаємо, через агресію РФ на Азовському морі структури Операції об’єднаних сил привели в повну бойову готовність.

Фото: Міноборони

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