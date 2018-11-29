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В Житомирской области школы и детсады в мороз отключили от отопления

В городе Малин (Житомирская область) несколько школ и детсадов отключили от теплоснабжения.

В городе Малин (Житомирская область) отопление отключили в трех детсадах, двух школах, и центре детско-юношеского творчества из-за того, что не было подтверждено предоставление лимитов, сообщает пресс-служба Малинского городского совета.

– В четверг, 29 ноября, в 12.00 работниками ПАО Житомиргаз от поставок газа были отключены модульные котельные учебных заведений: школы №5, №6, детские сады №2, №4, №6 и центр детского и юношеского творчества, – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, компания Укртрансгаз не успела своевременно подтвердить предоставление лимитов, хотя деньги за отопление перевели поставщику вовремя и в полном объеме.

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В связи с ситуацией городской совет направил в Житомирскую областную администрацию и прокуратуру обращение с требованием возобновить поставки газа.

К слову, в НКРЕКП подсчитали, что после повышения цены на газ тарифы на отопление могут вырасти на 17,1%.

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