В четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.
На востоке без осадков, температура ночью до -15°, днем до -2°.
Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -8°, днем до 0°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -16°, днем до -4°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до -13°, днем до -5°.
В центре без осадков, температура ночью до -16°, днем до -2°.
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29 ноября в Киеве без осадков, температура днем до -5°, вечером – до -11°.
К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.
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