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Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 29 ноября (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 29 ноября (КАРТА)

В четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.

На востоке без осадков, температура ночью до -15°, днем до -2°.

Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -8°, днем до 0°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -16°, днем до -4°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до -13°, днем до -5°.

В центре без осадков, температура ночью до -16°, днем до -2°.

Читайте: Снег с дождем, а потом мороз: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

29 ноября в Киеве без осадков, температура днем до -5°, вечером – до -11°.

К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.

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