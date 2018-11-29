В четверг, 29 ноября, во всех регионах Украины похолодает, без осадков.

На востоке без осадков, температура ночью до -15°, днем до -2°.

Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -8°, днем до 0°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -16°, днем до -4°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до -13°, днем до -5°.

В центре без осадков, температура ночью до -16°, днем до -2°.

Читайте: Снег с дождем, а потом мороз: прогноз погоды на неделю (КАРТА)



29 ноября в Киеве без осадков, температура днем до -5°, вечером – до -11°.

К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.