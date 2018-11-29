Украина должна выполнить план предварительных мер для новой программы с МВФ до 10 декабря.

Международный валютный фонд выдвинул Киеву условие по новой программе.

Украина должна выполнить план предварительных мер до 10 декабря 2018 года. После завершения мероприятий кредитор соберет Совет директоров и обсудит соглашение stand-by, пишет УНИАН.

Об этом стало известно после обсуждения президентом Украины Петром Порошенко вместе с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард статуса ожидаемой новой программы.

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Как известно, Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом $3,9 млрд, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Фонд анонсировал рассмотрение этого вопроса после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

К слову, в МВФ предварительно положительно оценили основные показатели бюджета-2019.