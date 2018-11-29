В Киеве произошла авария на сети холодного водоснабжения. Из-за этого многие дома на 24 улицах остались без воды.

Ремонтные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В частности, воды временно нет по следующим адресам:

пер. Цветущий, 4, 6, 8, 10; ул. Тургеневская, с 3 по 9; ул. Олеся Гончара, 88А; ул. Шота Руставели, 1, 3; ул. Бассейная, 12; ул. Левандовская, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11; ул. Редутная, 38, 40, 42, 44; ул. Александра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16; ул. Римского-Корсакова с 1 по 20; ул. Казацкая, 17, 19, 20; пер. Щегловский, 2, 3, 5, 6; ул. Газопроводная, 2; ул. Щусева, 19/11; ул. Приозерная, 6А; ул. Николая Закревского, 45А; ул. Гната Хоткевича, 7 ул. Малинская; ул. Николая Ушакова, 8, 10, 34, 34А; ул. Шепетовская, с 1 по 10; ул. Шевченко, с 149 по 193; ул. Льва Мациевича, 5, ул. Николая Лукаша, 40, 44А, 48; ул. Василия Липковского, 35А; ул. Стадионная, 13.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.

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Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.

Фото: Pixabay