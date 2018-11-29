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Центр Киева без воды из-за аварии: список улиц

В Киеве произошла авария на сети холодного водоснабжения. Из-за этого многие дома на 24 улицах остались без воды.

Ремонтные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

В частности, воды временно нет по следующим адресам:

  1. пер. Цветущий, 4, 6, 8, 10;
  2. ул. Тургеневская, с 3 по 9;
  3. ул. Олеся Гончара, 88А;
  4. ул. Шота Руставели, 1, 3;
  5. ул. Бассейная, 12;
  6. ул. Левандовская, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;
  7. ул. Редутная, 38, 40, 42, 44;
  8. ул. Александра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;
  9. ул. Римского-Корсакова с 1 по 20;
  10. ул. Казацкая, 17, 19, 20;
  11. пер. Щегловский, 2, 3, 5, 6;
  12. ул. Газопроводная, 2;
  13. ул. Щусева, 19/11;
  14. ул. Приозерная, 6А;
  15. ул. Николая Закревского, 45А;
  16. ул. Гната Хоткевича, 7
  17. ул. Малинская;
  18. ул. Николая Ушакова, 8, 10, 34, 34А;
  19. ул. Шепетовская, с 1 по 10;
  20. ул. Шевченко, с 149 по 193;
  21. ул. Льва Мациевича, 5,
  22. ул. Николая Лукаша, 40, 44А, 48;
  23. ул. Василия Липковского, 35А;
  24. ул. Стадионная, 13.

Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.

Читайте: Горячая вода в Киеве: возобновили работу все котельни

Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.

Фото: Pixabay

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