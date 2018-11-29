В Киеве произошла авария на сети холодного водоснабжения. Из-за этого многие дома на 24 улицах остались без воды.
Ремонтные бригады Киевводоканала работают над ликвидацией повреждений, сообщает пресс-служба компании в Facebook.
В частности, воды временно нет по следующим адресам:
- пер. Цветущий, 4, 6, 8, 10;
- ул. Тургеневская, с 3 по 9;
- ул. Олеся Гончара, 88А;
- ул. Шота Руставели, 1, 3;
- ул. Бассейная, 12;
- ул. Левандовская, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7/11;
- ул. Редутная, 38, 40, 42, 44;
- ул. Александра Бестужева, 36, 38, 40/18, 47, 49, 51, 53, 55, 57/16;
- ул. Римского-Корсакова с 1 по 20;
- ул. Казацкая, 17, 19, 20;
- пер. Щегловский, 2, 3, 5, 6;
- ул. Газопроводная, 2;
- ул. Щусева, 19/11;
- ул. Приозерная, 6А;
- ул. Николая Закревского, 45А;
- ул. Гната Хоткевича, 7
- ул. Малинская;
- ул. Николая Ушакова, 8, 10, 34, 34А;
- ул. Шепетовская, с 1 по 10;
- ул. Шевченко, с 149 по 193;
- ул. Льва Мациевича, 5,
- ул. Николая Лукаша, 40, 44А, 48;
- ул. Василия Липковского, 35А;
- ул. Стадионная, 13.
Ориентировочный срок ликвидации повреждений – 1 сутки.
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Напомним, 16 октября в Киеве включили горячую воду. Больше 3 тыс. домов жили без нее несколько месяцев.
Фото: Pixabay