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Украина может предложить 29 россиян в обмен на пленных моряков

В местах лишения свободы на территории Украины находятся 29 россиян, которых можно обменять на захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

С предложением обмена украинских моряков на задержанных россиян необходимо выходить в минском или нормандском форматах, заявил в комментарии 24tv.ua сопредседатель гражданской инициативы Правое Дело Дмитрий Снегирев.

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– Я хотел бы напомнить, что на момент большого обмена – имеется в виду обмен, который состоялся год назад – этих россиян не отдали. Поэтому сейчас их можно обменять на украинских моряков, – считает он.

Напомним, суд оккупантов в Симферополе арестовал 24 захваченных военных моряков Украины.

25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

Фото: Iryna Gerashchenko

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