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Украина переходит на электронные больничные листы в 2019

Электронный реестр больничных листов начнет работать в следующем году.

Министерство здравоохранения в 2019 году создаст электронный реестр больничных.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Со следующего года пациент так же будет получать больничный лист у врача, но правила контроля будут усовершенствованы, а сам бланк станет электронным.

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В Минздраве отмечают, что это нововведение избавит пациентов от необходимости тратить время и собирать печати по кабинетам.

К слову, в министерстве планируют полностью заменить бумажные листы нетрудоспособности на электронные.

Напомним, ранее Виталий Кличко подписал соглашение между КГГА и Международной финансовой корпорацией о государственно-частном партнерстве в секторе здравоохранения.

Фото: Министерство здравоохранения/Facebook

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