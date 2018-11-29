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Украинских пленных моряков отправили в московское СИЗО – адвокат

Захваченных Россией украинских моряков отправили в московское СИЗО Лефортово.

Украинских моряков, которые были захвачены во время российской агрессии в Керченском проливе, отправили в СИЗО Лефортово, которое находится в Москве, сообщил адвокат Джемиль Темишев в Facebook.

О том, что украинских моряков перевезли в Москву сообщили адвокату коллеги в Лефортово.

По словам Темишева, сегодня московское СИЗО было почти полностью закрыто из-за проведения так называемых “технических мер”.

Кроме того, адвокатов не пускали к подзащитным, поскольку с ними проводили определенную “работу”. Пока точно неизвестно сколько украинских моряков попали в СИЗО в Москве.

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К слову, заместитель главы СБУ Олег Фролов заявил, что украинским морякам чудом удалось выжить во время атаки России на Азовском море.

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