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Факти / Україна / Від ракет до штурму. Українці дивом вижили під час атаки РФ на Азові/

От ракет до штурма. Украинцы чудом выжили во время атаки РФ на Азове

Во время атаки россиян в Керченском проливе украинские моряки фактически чудом выжили, потому что подверглись шести видам насилия со стороны военных страны-агрессора.

В Керченском проливе украинские корабли стали мишенью для россиян, которые дерзко отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия, заявил на брифинге заместитель главы СБУ Олег Фролов.

– Фактически, украинские военнослужащие выжили чудом, ведь претерпели шесть различных видов нападения, – цитирует Фролова пресс-служба СБУ.

Он уточнил, что сначала военные РФ пошли на таран украинского буксира Яны Капу, затем истребитель Су-30 применил две ракеты, еще две – вертолет Ка-52, по рубке, где находились моряки, они применили крупнокалиберное корабельное вооружение, а во время штурма спецназ применил физическое насилие к нашим морякам.

По его словам, шестой вид насилия продолжается и сейчас – это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных.

Сюда Фролов отнес также сокрытие информации о состоянии здоровья трех раненых украинцев.

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Напомним, суд оккупантов в Симферополе арестовал 24 захваченных военных моряков Украины.

ФотоСБУ

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