Ситуация в Азовском море, когда Россия атаковала и захватила украинские корабли, неприемлема, заявляют в ЕС.
Ситуация в Керченском проливе вызывает крайнюю обеспокоенность в странах ЕС. О том, что западные партнеры Украины осуждают атаку России против украинских катеров, во время которой были ранены и захвачены украинские моряки, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, пишет УНИАН.
По ее словам, в ЕС ожидают полного разблокирования оккупантами Керченского пролива и освобождения захваченных судов и военных моряков Украины.
Читайте: 35 кораблей заблокированы. Россия перекрыла порты в Азовском море
Могерини напомнила, что ЕС не признает преступную аннексию Крыма и подчеркнула, что Запад “настроен действовать определенным образом во взаимодействии с его международными партнерами”.
Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября в нейтральных водах.