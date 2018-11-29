Ситуация в Азовском море, когда Россия атаковала и захватила украинские корабли, неприемлема, заявляют в ЕС.

Ситуация в Керченском проливе вызывает крайнюю обеспокоенность в странах ЕС. О том, что западные партнеры Украины осуждают атаку России против украинских катеров, во время которой были ранены и захвачены украинские моряки, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, пишет УНИАН.

По ее словам, в ЕС ожидают полного разблокирования оккупантами Керченского пролива и освобождения захваченных судов и военных моряков Украины.

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Могерини напомнила, что ЕС не признает преступную аннексию Крыма и подчеркнула, что Запад “настроен действовать определенным образом во взаимодействии с его международными партнерами”.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября в нейтральных водах.