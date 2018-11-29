Украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, Россия может перевести в СИЗО Лефортово в Москве.

Дальнейшая судьба украинских моряков, захваченных в плен в результате агрессии РФ в Керченском проливе, во многом зависит от результатов саммита G20, заявил в комментарии НВ адвокат капитана судна Бердянск Дениса Гриценко Николай Полозов.

Он считает, что украинцы могут стать объектом торгов, то есть президент РФ Владимир Путин может потребовать в обмен на их освобождение какие-то преференции политического и экономического характера.

По его мнению, если лидеры G20 не смогут договориться, моряков, возможно, переведут на территорию РФ.

При этом сегодня – последний день, когда можно подать жалобы на решение суда, дальше – решение так называемого Верховного суда Крыма по этим аппеляциям.

– Если моряков все же решат перевести, то, скорее всего, отправят в Москву и поместят в СИЗО Лефортово. Это такая персональная тюрьма у ФСБ, – считает Полозов, что затруднит доступ адвокатов к морякам.

Читайте: Порошенко: Россия хочет соединить оккупированный Крым с ОРДЛО

Напомним, суд оккупантов в Симферополе арестовал 24 захваченных военных моряков Украины.

Фото: Николай Полозов