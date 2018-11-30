В Венгрии заявили о полной поддержке Украины в вопросе агрессии РФ в Керченской протоке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всецело будет поддерживать Украину в конфликте с Россией, передает Reuters.

По его словам, правительство Венгрии является проукраинским, потому оно и не становится на сторону РФ в ситуации в Азовском море.

Он добавил, что на протяжении всего конфликта из-за российской агрессии на Азове Венгрия будет стоять вместе с Украиной.

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К слову, задержанных украинских моряков перевезли из симферопольского СИЗО в московское.