PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Агрессия РФ на Азове: Венгрия стала на сторону Украины/

Агрессия РФ на Азове: Венгрия стала на сторону Украины

В Венгрии заявили о полной поддержке Украины в вопросе агрессии РФ в Керченской протоке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что всецело будет поддерживать Украину в конфликте с Россией, передает Reuters.

По его словам, правительство Венгрии является проукраинским, потому оно и не становится на сторону РФ в ситуации в Азовском море.

Он добавил, что на протяжении всего конфликта из-за российской агрессии на Азове Венгрия будет стоять вместе с Украиной.

Читайте: Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

К слову, задержанных украинских моряков перевезли из симферопольского СИЗО в московское.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Чим загрожує ЄС перекриття Азову та як зупинити блокаду
Депутаты Европарламента требуют новые санкции против РФ
Железная кровать и камера 1,5 на 2 метра: СМИ об условиях содержания украинских моряков
Спектакль или глупость. Как переговоры россиян во время атаки на Азове попали в сеть
Украина готовит зеркальные меры в ответ на атаку РФ на Азове
В Одесской области усилят меры безопасности
Украина запретила въезд россиянам-мужчинам 16-60 лет
Зеркальные меры. Гройсман предложил задерживать корабли РФ
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка