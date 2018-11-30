Ситуация в Азовском море стала темой документа, который официальный Киев направил в Международный арбитражный суд.

Ситуация в Керченском проливе доказывает, что Россия усугубляет конфликт в Украине. Об этом инциденте Киев сформировал и направил документ в Международный арбитражный суд в Гааге.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина в документе аргументировала нарушения Россией международного права действиями в Азовском море, пишет Интерфакс-Украина.

При этом министр подчеркнул, что Россия нарушила сразу несколько прав Украины – совершила преступный таран украинских кораблей, а также обстрел, во время которого были захвачены судна и ранены военные моряки.

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Во вторых, заявляет министр, Россия нарушила право Украины о свободе навигации, которое предоставлено морским правом. По словам Климкина, украинские военные моряки “строго соблюдали правила безопасности навигации”.

Напомним, Киев назвал захваченных во время ситуации в Азовском море украинских моряков военнопленными.