Сегодня в Украине без осадков, лишь на юге и большинстве центральных областей небольшой снег, местами метель.
Прогноз погоды на сегодня, 30 ноября, публикует Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с, на востоке и юге порывы до 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. На дорогах страны гололедица.
Температура ночью 10-15°, днем до 8° мороза, на Закарпатье около 0°.
В Карпатах ночью до 15-20° мороза, а днем 7-12° ниже нуля.
В южных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза.
В Киеве сегодня без осадков, в течение дня от 5 до 7 градусов мороза.
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Напомним, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.
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