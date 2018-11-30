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Погода в Украине на сегодня, 30 ноября (КАРТА)

Сегодня в Украине без осадков, лишь на юге и большинстве центральных областей небольшой снег, местами метель.

Прогноз погоды на сегодня, 30 ноября, публикует Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с, на востоке и юге порывы до 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 10-15°, днем до 8° мороза, на Закарпатье около 0°.

В Карпатах ночью до 15-20° мороза, а днем 7-12° ниже нуля.

В южных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза.

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня от 5 до 7 градусов мороза.

Читайте: Прогноз погоды на выходные: 18-градусный мороз и сильные снегопады (КАРТА)

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.

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