Сегодня во всем мире отмечают день домашних животных, а месяц назад в Киеве прошла презентация информационно-аналитической системы Реестр домашних животных. Этот новый городской сервис является цифровой базой данных для домашних и бездомных животных столицы.

Реестр домашних животных работает в тестовом режиме до конца ноября.

Пользоваться системой смогут зарегистрированные и незарегистрированные пользователи, Национальная полиция, ветеринарные клиники, уполномоченные лица.

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Основные функции, которыми можно воспользоваться сейчас:

Регистрация и идентификация граждан в системе

Регистрация животных в системе

Верификация животных

Поиск и предоставление информации о животных и их владельцах

Подтверждение соответствия, зарегистрированного животного зарегистрированному гражданину

Факты ICTV узнали у менеджера проектов Kyiv Smart City Дарины Кругляковой, как пройти регистрацию, сколько это стоит и как это работает.

Как зарегистрировать животное:

Владелец животного проходит авторизацию через Киев ID После этого, необходимо приехать в Службу учета и регистрации животных (проспект Отрадный, 61), где подтвердят регистрацию и выдадут жетон с уникальным номером, который вешается на ошейник. Он содержит QR код, по которому можно идентифицировать потерянное животное и найти сведения о ее хозяине в системе.









Регистрация домашних животных: как будет происходить и сколько стоит / 2 фотографии

Данные о бездомных животных будут размещать сотрудники ветеринарных клиник и других профильных учреждений.

– Регистрация котов проводится по желанию. А вот собак – обязательно, согласно решению Киевского городского совета от 25.10. 2007, №1079/3912 – Обязательной регистрации подлежат собаки, которые принадлежат на правах собственности или других основаниях физическим или юридическим лицам и находящиеся на территории Киева).

Сколько стоит зарегистрировать животное:

– Регистрация на сайте бесплатна, а при верификации платная.

Собаки – 45 грн

Коты – 35 грн

Дикие животные (обязательное чипирование) – 100 грн

Зачем нужна система?

Введение единой информационно-аналитической системы предоставляет киевлянам возможность упростить регистрацию.

Идентификация в РДТ обеспечит дополнительную защиту животным. Ведь в случае, если животное потерялось, найти его при наличии регистрации и жетона намного проще.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривает новые правила содержания домашних животных.

Фото: dreamstime.