PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Реєстрація домашніх тварин: як відбуватиметься і скільки коштуватиме/

Регистрация домашних животных: как будет происходить и сколько стоит

Сегодня во всем мире отмечают день домашних животных, а месяц назад в Киеве прошла презентация информационно-аналитической системы Реестр домашних животных. Этот новый городской сервис является цифровой базой данных для домашних и бездомных животных столицы.

Реестр домашних животных работает в тестовом режиме до конца ноября.

Пользоваться системой смогут зарегистрированные и незарегистрированные пользователи, Национальная полиция, ветеринарные клиники, уполномоченные лица.

Читайте: Как путешествовать с животным за рубежом – новые правила

Основные функции, которыми можно воспользоваться сейчас:

  • Регистрация и идентификация граждан в системе
  • Регистрация животных в системе
  • Верификация животных
  • Поиск и предоставление информации о животных и их владельцах
  • Подтверждение соответствия, зарегистрированного животного зарегистрированному гражданину

Факты ICTV узнали у менеджера проектов Kyiv Smart City Дарины Кругляковой, как пройти регистрацию, сколько это стоит и как это работает.

Как зарегистрировать животное:

  1. Владелец животного проходит авторизацию через Киев ID и заполняет его карту.
  2. После этого, необходимо приехать в Службу учета и регистрации животных (проспект Отрадный, 61), где подтвердят регистрацию и выдадут жетон с уникальным номером, который вешается на ошейник. Он содержит QR код, по которому можно идентифицировать потерянное животное и найти сведения о ее хозяине в системе.
  • image
  • image
Регистрация домашних животных: как будет происходить и сколько стоит / 2 фотографии

Данные о бездомных животных будут размещать сотрудники ветеринарных клиник и других профильных учреждений.

– Регистрация котов проводится по желанию. А вот собак – обязательно, согласно решению Киевского городского совета от 25.10. 2007, №1079/3912 – Обязательной регистрации подлежат собаки, которые принадлежат на правах собственности или других основаниях физическим или юридическим лицам и находящиеся на территории Киева).

Сколько стоит зарегистрировать животное:

– Регистрация на сайте бесплатна, а при верификации платная.

Собаки – 45 грн

Коты – 35 грн

Дикие животные (обязательное чипирование) – 100 грн

Зачем нужна система?

Введение единой информационно-аналитической системы предоставляет киевлянам возможность упростить регистрацию.

Идентификация в РДТ обеспечит дополнительную защиту животным. Ведь в случае, если животное потерялось, найти его при наличии регистрации и жетона намного проще.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривает новые правила содержания домашних животных.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Николаевом бешеный бык напал на людей – остановил только 11-й выстрел
Как спасти домашних животных от жары – 9 советов
Как путешествовать с животным за рубежом – новые правила
Новые правила содержания домашних животных: регистрация и штрафы
Преданный кот “умер” вслед за хозяином
Домашний пес едва не отправил на тот свет целую семью
В аэропорту Киев пассажирка перед рейсом выбросила редкую кошку
В Украине хотят ввести обязательную плату за домашних животных
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка