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Факти / Україна / Україна готує дзеркальні заходи у відповідь на атаку РФ на Азові/

Украина готовит зеркальные меры в ответ на атаку РФ на Азове

Агрессия России в Керченском проливе не останется без ответа. Украина готовит зеркальные меры.

Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

– Да, принимаются решения относительно проведения соответствующих зеркальных действий – как ответ нашей страны российскому агрессору, – цитирует Гуськова Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас все государственные институты, спецслужбы, ВСУ и волонтеры делают все, чтобы вернуть украинских моряков и корабли.

Читайте: Агрессия России в Керченском проливе

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал в ответ на агрессивные действия РФ в Керченском проливе задерживать российские корабли. По его мнению, Евросоюз должен ввести более жесткие санкции против страны-агрессора.

Фото: GettyImages

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