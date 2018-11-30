Агрессия России в Керченском проливе не останется без ответа. Украина готовит зеркальные меры.
Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.
– Да, принимаются решения относительно проведения соответствующих зеркальных действий – как ответ нашей страны российскому агрессору, – цитирует Гуськова Интерфакс-Украина.
По его словам, сейчас все государственные институты, спецслужбы, ВСУ и волонтеры делают все, чтобы вернуть украинских моряков и корабли.
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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал в ответ на агрессивные действия РФ в Керченском проливе задерживать российские корабли. По его мнению, Евросоюз должен ввести более жесткие санкции против страны-агрессора.
Фото: GettyImages
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