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Украина прекратила 48 договоров с РФ, разорвет еще 40 – Климкин

Украина разорвала уже 48 договоров, которые существовали между Киевом и Москвой.

После начала агрессии России в Украине официальный Киев на текущий момент разорвал 48 двусторонних договоров с Москвой.

Такую цифру назвал министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, готовится “новая порция”, когда Украина прекратит работу еще 40 договоров с оккупантом, пишет Интерфакс-Украина.

Также Климкин сообщил, что Киев прорабатывает несколько пакетов “очень серьезных” санкций, которые станут ответом на атаку и захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

Читайте: У России есть планы по разделу всей Украины – Климкин

– Я не могу говорить обо всех деталях, но на самом деле то, что уже и сейчас есть – работает против России, – сказал Климкин.

Напомним, Киев назвал захваченных во время ситуации в Азовском море украинских моряков военнопленными.

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