Москва заявила о возможной опасности для украинских диппредставительств на территории России.

Россияне могут совершить нападения на диппредставительства Украины на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такие действия якобы могут стать ответом на митинги украинских националистов возле дипломатических представительств РФ в Украине, пишет УНИАН.

Захарова обратила внимание на регулярные сообщения РосЗМИ относительно подобных инцидентов у зданий с российскими дипломатами. Она также уточнила, что федеральные каналы показывают это “не для раскрутки”, а якобы “социальные сети просто пестрят такими видеороликами”.

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Кроме этого, в МИД России заявили, что с украинскими дипломатами работают и с ними поддерживается контакт.

– У меня только один вопрос – в Украине вообще понимают, что рано или поздно у российской общественности может лопнуть терпение, – сказала Захарова.

Напомним, в связи с событиями в Керченском проливе в Киеве пикетировали посольство РФ.