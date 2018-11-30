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Спектакль или глупость. Как переговоры россиян во время атаки на Азове попали в сеть

Сегодня СБУ обнародовала очередной перехват радиопереговоров российских военных во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе – офицера ФСБ РФ и командира корабля Дон.

Руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов во время брифинга заявил, что и вчерашняя запись разговора российских пилотов, и новая – переговоры офицера ФСБ и командира корабля Дон – могли быть просто театральным представлением.

– Мы допускаем, что это сделано намеренно, а сами радиопереговоры являются спектаклем, и делается это для того, чтобы через специальное слитие информации подтолкнуть ГУР Минобороны или СБУ к ее обнародованию в качестве доказательств преступных действий Кремля, – цитирует Гуськова УНН.

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В этом случае, по его словам, спецслужбы РФ могут выпустить собственный сюжет о том, как готовился спектакль, итог которого – “дискредитация украинских спецслужб и недоверие ко всем материалам радиоперехвата, которые ранее уже были обнародованы”.

Не исключает он и второй версии – примитивизм или даже глупость в работе российских спецслужб.

Напомним, вчера, 29 ноября, СБУ обнародовала запись переговоров экипажа российского самолета и вертолета К-52 во время захвата украинских моряков в Керченском проливе.

Фото: скрин видео СБУ

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