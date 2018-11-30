Россия должна до понедельника предоставить в Европейский суд по правам человека информацию об украинских моряках, захваченных в Керченском проливе.

В ответ на заявление правительства Украины по защите прав моряков, захваченных в плен во время акта агрессии РФ в Керченском проливе, ЕСПЧ обязал Россию до следующего понедельника предоставить полный отчет, сообщил в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина.

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По его словам, правительство России должно предоставить информацию относительно юридических оснований для задержания украинских моряков, а также – где они содержатся, о состоянии раненых и оказании им медицинской помощи.

Ранее Факты ICTV писали о 24 украинских моряках, которыхарестовал Симферопольский суд оккупантов.

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