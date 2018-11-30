Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в московское СИЗО.

Точное число моряков, которых переводят в СИЗО, после агрессии РФ в Керченском проливе, не сообщается, передают в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, пишет Интерфакс-Украина.

Омбудсмен Крыма Людмила Лубина заявила, что в Москву из Симферополя переводят командный состав.

Ранее адвокат Джемиль Темишев, который участвует в деле в качестве защитника одного из моряков, заявил, что их вывозят из Крыма в СИЗО Лефортово.

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25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблям ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

Напомним, 27 ноября в оккупированном Симферополе избрали меру пресечения для 15 украинских моряков, задержанных при прохождении Керченского пролива. Их арестовали на 2 месяца.

28 ноября арестовали еще девятерых моряков.

Фото: navy.mil.gov.ua/Facebook.