PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Захваченных в Керченском проливе моряков переводят в московское СИЗО/

Захваченных в Керченском проливе моряков переводят в московское СИЗО

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в московское СИЗО.

Точное число моряков, которых переводят в СИЗО, после агрессии РФ в Керченском проливе, не сообщается, передают в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, пишет Интерфакс-Украина.

Омбудсмен Крыма Людмила Лубина заявила, что в Москву из Симферополя переводят командный состав.

Ранее адвокат Джемиль Темишев, который участвует в деле в качестве защитника одного из моряков, заявил, что их вывозят из Крыма в СИЗО Лефортово.

Читайте: Конфликт в Керченском проливе: список пленных моряков

25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблям ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля.

Напомним, 27 ноября в оккупированном Симферополе избрали меру пресечения для 15 украинских моряков, задержанных при прохождении Керченского пролива. Их арестовали на 2 месяца.

28 ноября арестовали еще девятерых моряков.

Фото: navy.mil.gov.ua/Facebook.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Спектакль или глупость. Как переговоры россиян во время атаки на Азове попали в сеть
Украина готовит зеркальные меры в ответ на атаку РФ на Азове
Киев обратился в Гаагу из-за атаки РФ на Азове
В Одесской области усилят меры безопасности
Украина запретила въезд россиянам-мужчинам 16-60 лет
Зеркальные меры. Гройсман предложил задерживать корабли РФ
Украина прекратила 48 договоров с РФ, разорвет еще 40 – Климкин
ЕСПЧ требует от РФ отчет по пленным украинским морякам
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка