100 граждан России пытались с нарушениями пересечь границу с Украиной.
За день украинские таможенники не пустили в Украину 100 граждан России.
В то же время, российская сторона совершила зеркальные действия и начала “разворачивать” на границе украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет Украинская правда.
По его словам, в течение дня было отказано во въезде 40 нашим гражданам.
Украинские пограничники называют разные причины недопуска российских граждан на территорию Украины. Среди прочего, россияне пытались пересечь границу без подтвержденной цели поездки, с просроченным сроком пребывания в Украине.
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– Некоторые граждане соседней страны пытался въехать по внутренним паспортам РФ, хотя по украинскому законодательству, должны были ехать по заграничным, – пояснил Демченко.
Как известно, после введения военного положения в Украину не будут пропускать граждан России – мужчин 16-60 лет.