Петр Порошенко заявил, что Россия хочет установить воздушный контроль над территорией, где проходят газопроводы в Европу.
Россия хочет установить воздушный контроль над территориями, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу.
Об этом заявил Петр Порошенко во время интервью итальянскому издании Corriere della Sera, передает пресс-служба.
Президент отметил, что агрессия России против Европы недопустима.
По его словам, российские истребители нарушают украинское воздушное пространство в разных частях украинской границы и в Прибалтике.
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Он также добавил, что необходимо предпринять определенные шаги, чтобы остановить российскую агрессию.
Одними из таких мер могут быть блокирование строительства Северного потока-2 и усиление присутствия НАТО в Азовском море.
Ранее Факты ICTV писали о том, что президент США Дональд Трамп может остановить строительство Северного потока-2.