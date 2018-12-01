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Факти / Україна / РФ хоче контролювати повітря над газо- і нафтопроводами в Європу – Порошенко/

РФ хочет контролировать воздух над газо- и нефтепроводами в Европу – Порошенко

Петр Порошенко заявил, что Россия хочет установить воздушный контроль над территорией, где проходят газопроводы в Европу.

Россия хочет установить воздушный контроль над территориями, где проходят газо- и нефтепроводы в Европу.

Об этом заявил Петр Порошенко во время интервью итальянскому издании Corriere della Sera, передает пресс-служба.

Президент отметил, что агрессия России против Европы недопустима.

По его словам, российские истребители нарушают украинское воздушное пространство в разных частях украинской границы и в Прибалтике.

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Он также добавил, что необходимо предпринять определенные шаги, чтобы остановить российскую агрессию.

Одними из таких мер могут быть блокирование строительства Северного потока-2 и усиление присутствия НАТО в Азовском море.

Ранее Факты ICTV писали о том, что президент США Дональд Трамп может остановить строительство Северного потока-2.

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