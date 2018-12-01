Россия разместила в оккупированном Крыму свои ЗРК С-400 и С-300.

Россия завезла в оккупированный Крым мощные зенитные ракетные комплексы ЗРК С-400 и С-300.

Вооружение было замечено в Евпатории и Джанкое, Феодосии, Керчи, Южном и Севастополе.

Данные о позициях комплексов и максимальном радиусе действия удалось получить благодаря космической разведке, пишет Цензор.НЕТ.

Радиус действия комплексов С-400 (400 км) и С-300 (250 км).

Ярким синим цветом выделен радиус действия ЗРК, недавно прибывших в оккупированные Евпаторию и Джанкой

Джанкой

Евпатория

Феодосия

Керчь

Южное

Севастополь

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Напомним, на аэродроме Бельбек в Крыму заметили увеличение количества истребителей и спецтехники РФ.

Фото: Цензор.НЕТ