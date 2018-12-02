В конце ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал на оккупированных территориях Донбасса более 100 единиц тяжелой техники российских оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В частности, беспилотник зафиксировал в юго-западных районах Луганской области реактивные системы залпового огня оккупантов БМ-21 Град: 22 единицы – в районе Боково-Платово, возле Миусинска – шесть, а вблизи Садового – восемь.

Вблизи Миусинска боевики также разместили 12 буксируемых гаубиц Д-30 Жаба, 10 самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, семь танков Т-72 и четыре зенитных ракетных комплексов 9К35 Стрела-10.

Еще два танка Т-72, ​​17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 Гиацинт-Б и девять 2А65) – на юго-западе от Луганска в районе Хрустального (бывший Красный Луч), 6 самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и 4 противотанковые пушки МТ-12 Рапира – возле Боково-Платово.

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Такие действия вооруженных формирований РФ в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенное нарушение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружений.

Ранее Факты ICTV писали, что Россия начала стягивать в Керчь (территория оккупированного Крыма) антикорабельные береговые комплексы Бал.

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