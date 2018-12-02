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Факти / Світ / Росія / До полонених українських моряків пустили відвідувачів/

К пленным украинским морякам пустили посетителей

К захваченным украинским морякам в Керченском проливе пустили членов московской общественной наблюдательной комиссии.

К пленным морякам, которые находятся в Лефортовском СИЗО, пустили членов московской общественной наблюдательной комиссии, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, такую информацию ей предоставила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Также российский омбудсмен сообщила, что условия содержания военнопленных “отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет”.

Члены комиссии посетили трех украинских моряков, которые находятся в медицинском подразделении Матросской тишины.

На следующей неделе их посетит Москалькова.

Денисова сообщила о намерении провести переговоры с российской коллегой 3 декабря, чтобы получить возможность посетить моряков.

Напомним, главы МИД стран G7 призвали Россию освободить арестованных украинских моряков.

25 ноября Россия открыла по 3  кораблям ВМС огонь на поражение, в ходе чего украинские моряки получили ранения, а остальные члены экипажа были захвачены.

Мир уже осудили такое поведение РФ в Керченском проливе, а президент США Дональд Трамп после изучения дела по конфликту в нейтральных водах принял решение отменить встречу с Владимиром Путиным.

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