Россия использует проект газопровода Северный поток-2 как геополитическое оружие в скрытой войне против Европы.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt, сообщает Правительственный портал.

– Северный поток-2 – это форма замаскированной войны против Европы…Из собственного опыта мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект,как геополитическую оружие России, – сказал глава правительства.

Именно поэтому, по его словам, сохранение за Украиной статуса транзитера газа имеет большое значение для безопасности всей Европы.

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Ранее Факты ICTV писали, что у президента США Дональда Трампа есть много “рычагов” для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.

К слову, от реализации Северного потока-2 Украина может потерять до 3% ВВП.

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